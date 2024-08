Rekorder nepomičan na stazi, hitno prebačen u bolnicu (VIDEO)

Etiopski trkač Lameka Girma završio je u bolnici nakon horor pada tokom trke na Olimpijskim igrama.

Girma je u finalu na 3.000 metara sa preponama zapeo za jednu od prepreka i prevrnuo se naglavačke. Svjetski rekorder upravo u ovoj trci ostao je nepomično da leži na stazi sve dok mu se nije ukazala pomoć. Tim ovog dvadesetrogodišnjaka, srebrnog sa OI u Tokiju, nešto kasnije je potvrdio da je Girma svjestan i da može da razgovara.

Christ, that was a nasty fall in the Mens 3000 metre Steeplechase final just now, the guy is still down….. @Olympics pic.twitter.com/OQNr10iFcp — Deanog1976 (@TRAINSFLYWINE) August 7, 2024

"Mislima smo uz Lameku i želimo mu brz oporavak. Pariz 2024 je u kontaktu sa OK Etiopije kako bi bili obavješteni o njegovom stanju", navedeno je iz organizacije OI u Parizu.

Can someone PLEASE tell us how Lamecha Girma is?!?! That fall in the 3000M Steeplechase was horrific! @bbcsport #olympics #Paris2024 pic.twitter.com/YNGk42XC7Q — Ian Ridpath (@ianridpath) August 7, 2024

Kasnije je javljeno da je Girma dobro i da će zbog predostrožnosti biti zadržan u bolnici jedan dan.

Happy to hear Lamecha Girma has regained consciousness after the painful fall in 3000m Steeplechase final in Paris Olympic Games Photo Courtesy#Paris2024Olympics #ParisOlympics #kenya #Ethiopia #olympics2024 #Paris2024 pic.twitter.com/6SYITqIPvd — Kenya One Sports (@TonnyKe11) August 8, 2024

Trka je završena tako što je Marokanac Sufijane El Bakali postao prvi trkač koji je odbranio zlato u trci sa preponama još od 1936. godine i Igara u Berlinu. Srebro je pripalo Kenetu Ruksu iz SAD, a bronza Ejbrahamu Kibivotu iz Kenije.

(b92)

