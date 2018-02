Roljić: Boriću se za zlato

Bh. atletičari spremno dočekuju Balkansko dvoransko prvenstvo do 20 godina, koje će 10. februara biti održano u Sofiji, a priželjkuju i osvajanje medalja.

"Boriću se za zlato! Prošle godine u Istanbulu sam osvojila bronzanu medalju u trci na 800 metara, sada vjerujem da mogu da stignem do najsjajnijeg odličja. Očekuje me jaka konkurencija, ali u boljoj sam formi nego prošle godine, to sam pokazala i na takmičenju u Beogradu", rekla je Roljićeva, koja je prije nekoliko dana oborila bh. rekorde za mlađe i starije juniorke na 400 metara.

Atletičari iz BiH imali su nekoliko nastupa ove godine u dvorani pošto su nastupili van konkurencije na takmičenjima u Beogradu, gdje su bilježili odlične rezultate.

"Dosta naših takmičara ja nastupilo u dvorani i pokazali su da su u zavidnoj formi. Vidi se da je otvaranje dvorane u Beogradu doprinijelo napretku, šta bi tek bilo da mi u BiH imamo jednu ili dvije dvorane? S obzirom na to da naša djeca treniraju vani kako bi se pripremila za dvoranska takmičenja, postižu izuzetne uspjehe i za klubove i za reprezentaciju. I sada očekujemo da neko od naših takmičara zablista i da zabilježimo dobre rezultate, a ako bog i da osvojimo medalje", rekao je Elvir Krehmić, selektor muške reprezentacije i vođa bh. tima.

Krehmić je pozvao Harisa Bikića, Nikolu Brdara (60 m), Armana Curu (400 m), Jovana Rosića (800 m), Nikolu Petrovića, Belmina Mrkanovića (oba nastupaju na 1.500 m, 3.000 m), Maida Redžića (skok uvis), Stefana Stankovića (skok udalj), Igora Rašića (troskok), Nermina Štitkovca (bacanje kugle) i Eldara Dautovića, koji će sa Bikićem, Rosićem i Curom trčati štafetu 4x400 m), dok su na spisku selektora ženske reprezentacije Dragomira Čabrila Aleksandra Roljić (800 m), Katarina Lemez (1.500 m), Sara Lučić, Slađana Jagodić (skok uvis), Dunja Ginzburg (skok udalj), Anja Čolaković (troskok) te Mediha Salkić i Binasa Memić (bacanje kugle).

"Najviše očekujemo od Redžića, Štitkovca, Mrkanovića, Cure, Roljićeva, koja brani bronzanu medalju, Lučićeva je prvakinja Balkana na otvorenom, a vjerujemo da dobar rezultat može da ostvari i u dvorani. Tu su i Lemezova, Slakićeva...", istakao je Krehmić podsjećajući da je ovo najbrojniji tim BiH koji će nastupiti na dvoranskoj Balkanijadi.

Bh. tim je sinoć autobusom trebalo da otputuje u Bugarsku.