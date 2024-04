"Run&More Weekend" (1-2. jun): Proljeće je - svi u Banjaluku!

Proljeće je. Adrenalinska avantura za sve patike i patikice na trkačkim stazama nezaustavljivo dolazi. Sedmi Run&More Weekend festival ponovo će (1. i 2. juna) ujediniti sport i zabavu, elitne trkače i one koji plesnim koracima prelaze staze smijeha, muzike i boja. Iskustvo kaže - Banjaluku moraš da udahneš punim plućima!

Ove godine polumaratonska trka na zvanično najbržoj stazi u Bosni i Hercegovini slavi deseti rođendan. Trčaćemo do najboljeg rezultata na satu ili do odlične zabave. Negdje između starta i cilja osvojićemo možda i poneki žulj. Tek toliko da se podsjetimo da svaka medalja ima i lice i naličje. Nagrade će dobiti svi - od iskusnih sportista s olimpijskom normom za Pariz do najmlađih učesnika s prvim koracima na stazi.

ZAŠTO #ijatrcimbanjaluku?

Bambini Maraton, School Run, 5k Team Run, 10k i 21k na zelenim, ravnim, brzim i prozračnim stazama. Sertifikat AIMSA-a. Novčane nagrade najbrže trkačice i trkače, nesvakidašnje medalje i rođendanski pokloni iznenađenja na jubilarnom, desetom RMC Banjaluka polumaratonu. Plus poklon grada za najbržu i najbržeg iz Banjaluke... Desetine volontera, okrepne stanice, motivaciona muzika, energične Banjalučanke za inspirativnu festivalsku atmosferu... Svaki korak prilika za radost trčanja i pomjeranje vlastitih granica.

Eksplozija zabave i boja!

Spakujte i svoje bijele majice za urnebesnu Color Fun Run i ne zaboravite da ovo nije obična trka - ovo je praznik boja, smijeha, muzike i najluđe zabave. Zaboravljamo na ustaljene obrasce i prepuštamo se plesu po šarenim oblacima. Svaki korak postaje prilika za avanturu, a svaka staza pozornica za nevjerovatne performanse. Mijenjamo pravila igre, okrećemo svijet naopačke i postajemo omiljeni događaj u kalendaru banjalučkih radosti. Biramo samo jarke i vesele boje. Bojiš se?

Važno!

Nastavljamo njegovati filantropski karakter trka. Svaki učesnik, od „7 do 77, dobiće priliku da, u skladu s mogućnostima, podrži razvoj sportske kulture među generacijama koje rastu zagledane u pametne telefone. A čim podignu pogled sa ekrana - eto života. Imamo posebno osmišljena takmičenja za naše male trkače i buduće šampione. Da staza bude njihovo igralište, a pobjeda razvijanje timskog duha, drugarstva i zdravih navika, koje će osvojiti negdje između starta i cilja. Neće izostati ni pokloni sponzora.

Jedinstvenom festivalskom konceptu u Evropi život je udahnuo Banjalučanin Goran Ćorić, s trkačkim iskustvom Bostona, New Yorka, Londona…

"Regrutujemo novu vojsku mladih atletičara koji će, nadam se, osvajati naše staze u BiH, ali i pokušati da stignu do najvećih svjetskih takmičenja. Simbolično je i mjesto gdje ih okupljamo. Naša interna, šaljiva parola je gdje Đoković stade, ti produži! Rekordan broj osnovaca i srednjoškolaca na startnoj liniji ispred ATP Centra u Banjaluci najbolja je potvrda da zajedno sa svojim timom nisam na stranputici. Naprotiv. Godine rada rezultirale su popularizacijom zdravih navika među novim generacijama", kaže Ćorić.

Budi dio tima koji pokreće! Prijavi se!

Trčaćemo, smijaćemo se, sudarati, padati, pružati ruke jedni drugima, širiti dobru energiju i sportski duh. Povedite i navijače! Run&More Weekend navija i za one koji nikada nisu potrčali. U prelijepom okruženju grada bogate istorije, kulture i zelenih površina, nećete pronaći samo sportski izazov, već i priliku za sjajan noćni provod uz koncerte na otvorenom, ćevap svih ćevapa, osvježenje iz najiskusnije pivare u BiH i svjetski poznati rafting kanjonom Vrbasa uz pjenušave slapove i bukove, koji doživljaj pretaču od idiličnog mira do vrhunskog uzbuđenja.

Ove godine, kao i prethodnih, imamo podršku naših tradicionalnih sponzora i prijatelja festivala.

Neka svako od nas bude zrno koje pokreće lavinu promjena i glas koji nadahnjuje druge. Run&More Weekend nije među takmičarima. Mi želimo da i ti pobjediš.

Vidimo se u Banjaluci!

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.