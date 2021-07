Sedmo izdanje Jahorina Ultra Traila okupilo 300 takmičara iz 20 zemalja

Dok su najbolji takmičari počeli takmičenja na Olimpijskim Igrama u Tokiju učesnici Jahorina Ultra traila trčali su na olimpijskim planinama Igmanu, Bjelašnici i Jahorini.

Najizazovnije izdanje JUT-a okupilo je trkače i trkačice iz 20 zemalja. Olimpijska planina Jahorina obojena u vesele boje Jahorina Ultra traila ovog vikenda bila je centar dobre zabave, prijateljske atmosfere i zdravog takmičarskog duha. Suncem okupane Olimpijske planine Igman, Bjelašnica i Jahorina bile su prijateljski nastrojene prema trkačima i trkačicama i nagradile ih prizorima prirode nenadmašne ljepote.

U subotu 24. jula, već u 6:00 časova trkači su se uputili na 100 km dugačku trail stazu – Ultru, koja je kreula i završila se na Jahorini. Najuspješniji i najhrabriji na ovoj trci bili su: Jasmin Pajević koji je prvi ušao u cilj najzahtjevnuju rutu od 100 km savladao je sa vremenom od 12h:17m:07s, drugoplasirani Dejan Žerajić je u ciljnu ravninu stigao samo 11 sekundi kasnije sa vremenom od 12h:17m:18s dok je Neven Cicović kroz cilj prošao sa vremenom od 12h:17m:35s. Trkači koji su čitavom trasom trčali rame uz rame izazvali su ovacije svih prisutnih ulaskom u cilj gotovo u istom trenutku.

Najbrže trkačice na Ultra trasi bile su 1. Maja Bonačić sa ostvarenim vremenom od 13h:51m:45s nakon nje u cilj je ušla Eva Urbanc sa ostvarenim vremenom od 15h:03m:03s, dok je kao trećeplasirana na pobjedničkom postolju bila Petra Kulić koja je trasu od 100 km savladala za 15h:40m:36s.

Potpuno nova Maksi trka startovala je sa Igmana i povezala tri Olimpijske planine – Igman, Bjelašnicu i Jahorinu. Najbolje plasirani na „olimpijskoj ruti“ dužine 50 km bili su 1. Uroš Kožar sa vremenom od 5h:06m:08s potom je kao drugoplasirani u cilj ušao Branislav Pavić sa vremenom od 5h:47m:34s a zatim Marijan Butorac koji je Maxi rutu savlado za 5h:49m:14s.U ženskoj kategoriji na podijumu bile Naida Avdić koja je trasu od 50km savladala za 6:35:05, potom Damjana Žmavc sa vremenom od 7h:00m:22s i kao trećeplasirana kroz cilj pristigla je Marija Sekulović sa vremenom od 7h:10m:18s.

Najbrojnija trka, Mini dužine 23 km startovala je dan kasnije, u nedjelju 25. jula i trkačima pružila pravo uživanje u nezaboravnom pogledu i prirodnim izvorima planinske vode. Najbolje plasirani na Mini ruti je Džemal Jašarević sa vremenom od 1h:53m:10s, potom je kroz ciljna vrata ušao Miloš Milosavljević sa vremenom od 1h:58m:18s i kao trećeplasirani Mini rutu Nicolas Mateos Gerrido savlado je za 2h:07m:25s. U ženskoj konkurenciji najbolja je bila Nevena Jovanović sa ostvarenim vremenom od 2h:22m:51s, Mima Bašić je druga trkačica koja dotrčala u cilj za 2h:43:19s i kao trećeplasirana trkačica pristigla je Sara Plakalović sa ostvarenim vremenom od 2h:46m:42s.

