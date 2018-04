Silvester Kovač (90), logoraš iz Aušvica, i dalje trči maratone

Iako na plećima nosi devet decenija, a u rezimeu životnog iskustva mu piše da je bio i u zloglasnom nacističkom logoru Aušvic, Silvester Kovač ne odustaje od trčanja maratona.

Posljednji na kojem je ovaj vitalni starac sa uspjehom nastupio je Novosadski polumaratonu. Silvester je istrčao šest kilometara i dobio specijalan pehar. Nekoliko mjeseci prije toga na Novosadskom maratonu prešao je deset kilometara i takođe podigao pobjednički pehar. Balkanski je rekorder na 1.500 i 10.000 metara u kategoriji veterana, a u svojoj kategoriji u regionu više i nema konkurencije.

Sa 90 godina vjerovatno je jedini aktivni atletičar dugoprugaš u ovom dijelu Evrope.

"Među mojim vršnjacima, ako su živi, aktivnih u sportu ima samo teoretski, jer sa sportom imaju dodir samo ako ga gledaju na TV-u ili ga prate u novinama, ali u ovim godinama to je tako. Devet banki. I ovih nešto mlađih od mene je sve manje na trkama. Ili su se razboljeli, ili su poumirali", kaže u razgovoru za "Anadoliju" šampion vitalnosti i maratonac.

Prošle godine istrčao je pet trka, a i ove godine planira nekoliko maratona. Istina, ne u punoj dužini, a vježba svakodnevno.

"Ranije sam trčao dnevno i do deset kilometara. A sada, kada sam omatorio, dnevno istrčim oko dva kilometra, bez obzira na to kakvo je vrijeme napolju. Ako želiš rezultate, da napreduješ u nauci, poslu, sportu svuda se mora raditi. Ništa nema bez treninga, bez vježbe. To važi i za sport. Rad je izvor svega", ističe Kovač.

Rođen je 1928. u Donjim Andrijevcima, u Hrvatskoj, a penzionisao se 1983.

"Imam dva staža. Jedan je radni, a ovaj trkački, evo traje i danas. Već sedamdeset godina", navodi Silvester pokazujući trofeje i diplome koje je osvajao na takmičenjima proteklih sedam decenija.

Dok je 1944. bio u partizanima, zarobljen je i na kraju prebačen u Poljsku.

"Kada smo stigli, na stanici sam vidio natpis Osvjenćim - Aušvic. Ali, taj logor nije bio u gradu, nego nekoliko kilometara dalje. Kada smo tamo došli, bilo je zaista mnogo ljudi. Rekao bih na milione. Bio sam smješten u baraku sa 30 mladića i radili smo cijeli dan, a spavali na slami. Radili smo i ćutali, jer nije bilo pametno suprotstavljati se Nijemcima. Srećom, nisu nas tukli. Jevreji su bili u drugom dijelu logora. Jezive slike tih muškaraca, žena i djece i danas su mi pred očima", kaže Kovač sa suzama u očima. Oženjen je Rozinom, sa kojom ima dvije kćerke, a ima i četvoro unučadi. Zbog članske karte Atletskog saveza Srbije mora često da ide na ljekarske preglede. Na rezultatima bi mu mogli pozavidjeti i mladi, a za svog života nije popio lijek za pritisak, ni srce, koji su gotovo nezaobilazni "obrok" ljudi starije dobi. Kaže, u životu nije popio kap alkohola, niti zapalio cigaretu.

"Tajna dugog života? Moje mišljenje, kao laika je da budeš, aktivan i psihički čist. Pod tim mislim da odagnaš loše misli iz glave. Važno je raditi posao za koji si plaćen i da u privatnom životu imaš što više prijatelja, a što manje neprijatelja", zaključuje Silvester Kovač.