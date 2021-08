Sjajna Jamajčanka namjerno usporila pred ciljem, svi se pitaju zašto

Fantastična jamajčanska sprinterka Elejn Tompson-Hera furioznim nastupom stigla je do finala Olimpijskih igara na 200 metara, a svjesno usporavanje u finišu trke izazvalo je mnogo pažnje.

Tompson-Hera je prije dva dana oborila olimpijski rekord i osvojila zlato na 100 metara. Ali, sjajna je bila i tokom današnje trke na 200 metara.

Jamajčanka je furioznim nastupom trijumfovala u polufinalu, daleko ispred svojih rivalki, a ono što je zanimljivo jeste da je pred ciljem usporila.

Razlog nije poznat, ali mnogi tvrde da se čuva za finale i kako bi tu mogla napasti i svjetski rekord.

Evidentno je da Tompson-Hera posjeduje brzinu koja može dovesti do obaranja svjetskog rekorda, a to se moglo desiti i danas, da nije došlo do usporavanja.

Svjetski rekord na 200 metara iznosi 21,34, a Tompson-Herah je danas zabilježila vrijeme 21,66 (šesti najbolji rezultat svih vremena) uz jasno kočenje. Da li će uspjeti da nadmaši najbolji rezultat ikada, saznaćemo u utorak od 14:50 sati, kada je na rasporedu finale.