Skandal i diskvalifikacija u trci na 5000 metara (VIDEO)

Veliki skandal se desio na trci od 5000 metara u ženskoj konkurenciji.

Kenijski Fejt Kipjegon oduzeta je srebrna medalja, koju je osvojila na ovoj trci, pošto je utvrđeno da je u finišu povukla za ruku svoju rivalku i tako je omela da završi na boljem mjestu.

Tako je Kenijka diskvalifikovana, a medalju je onda osvojila Holanđanka Hasan, dok je Italijanka Bertkleti osvojila bronzu, zlato je pripalo Kenijki Čebet, prenosi b92.

Here is the shove in question involving Faith Kipyegon and Gudaf Tsegay… pic.twitter.com/6C1qGijDh6