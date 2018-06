Skok od 7,04 i zlato za Ivanu Španović

Srpska atletičarka Ivana Španović osvojila je zlatnu medalju na Mediteranskim igrama u Taragoni u skoku udalj.

Španovićeva je najbolji rezultat ostvarila u prvoj seriji - 7,04 metara, pa je na prvom mjestu ostala do kraja takmičenja.

Pored osvajanja zlatne medalje, Ivana je u Taragoni oborila i rekord Mediteranskih Igara star 21. godinu, koji je iznosio 6,72 m i bio u vlasništvu Grkinje Niki Ksantu.

Drugo mejsto na Igrama u Taragoni zauzela je altetičarka iz Španije Itoja Ebomenje sa daljinom od 6,83 metara, dok je srebro osvojila takođe Špankinja Dijame sa 6,68 metara.

"Zaista sam uživala i danas na nastupu i u toku boravka u Taragoni. Odlični uslovi i sjajna atmosfera u timu Srbije dodatno su me motivisali da večeras osvojim jedinu medalju koja mi je nedostajala sa velikih takmičenja. Prezadovoljna sam skokovima koje sam ostvarila, osvojenom medaljom i novim rekordom Mediteranskih Igra", rekla je Španović.

Sinoćni skokovi sjajan su pokazatelj da su na dobrom putu pred odbranu evropske titule u Berlinu i da je Ivana spremna za nove izazove koji je očekuju na mitinzima Dijamantske lige.

Ivana Spanovic produced an excellent series of jumps to win the gold medal at the Mediterranean Games in Tarragona.



7.04m (+2.2)

6.99m (+1.8) =WL

6.95m (+1.3)

6.79m (+1.5)

X

- pic.twitter.com/ikrHRpMI1S