Španović: Pukla je Ahilova tetiva, moj put se završava ovde...

Srpska atletičarka Ivana Španović razočarana je što je morala da se povuče sa takmičenja u finalu Evropskog prvenstva u atletici.

Ona je pretrpjela povredu Ahilove tetive tokom kvalifikacija zbog, a poznato je da je ova povreda jedna od najtežih sportskih povreda u karijeri sportista.

Ivana je tako bila sprečena da brani zlato sa istog takmičenja osvojeno prije dvije godine u Amsterdamu.

"Šta god vam Bog oduzme, pomirite se s tim. Slomljenog srca saopštavam da me je medicinski tim odlučio da me povuče sa današnjeg finala posle povrede koju sam pretrpela tokom prvog pokušaja u kvalifikacijama. Pretrpela sam pucanje Ahilove tetive. Pokušali smo sve do poslednjeg trenutka, ali se nažalost moj put završava ovde. Do sledeće sezone", napisala je Španović na Instagramu.



Srpska atletičarka je u kvalifikacijama imala najbolji skok dug 6,84 metra. Pored toga imala je i jedan prestup i skok od 6,56 metara.



Španovićeva se u Berlinu borila za drugu zlatnu medelju na EP, a petu u karijeri na velikim takmičenjima, jer ima i dva evropska zlata iz dvorane, te jedno svjetsko, takođe iz dvorane. (B92)