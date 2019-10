Španović: Tokio je zenit moje karijere

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović izjavila je da će Olimpijske igre u Tokiju biti zenit njene karijere i da će učiniti sve da bude spremna za "napad na zlato".

Španovićeva, koja je zbog povrede propustila Svjetsko prvenstvo u Dohi, ističe da je trenutno potpuno zdrava i da su pripreme za Tokio već počele.

"Povreda je prošla, a pre svega sam se odmorila. Već treću nedelju treniram, nemam nikakav bol i vrlo sam optimistična i srećna što sam nazad na stazi. Pripreme za Tokio su počele, odbrojavali smo 365 dana do kvalifikacija u skoku udalj, mi smo apsolutno i jedino na to fokusirani, u principu to bi trebalo možda da bude zenit moje karijere i svega onog što sam radila prethodnih 20 godina", rekla je Španovićeva.

Ona je dodala da je srećna zbog svega što dolazi i da je najbitnije da sačuva zdravlje.

"Svako u timu zna svoj deo posla, svi imamo isti cilj apsolutno i uradićemo sve što treba da se ja na tom takmičenju pojavim maksimalno spremna. Motivacije nikad ne manjka, tako da se radujem".

Do Igara u Tokiju ostalo je još skoro devet mjeseci, a Španovićeva će do tada braniti jedno zlato.

"Imaćemo dvoransko Svetsko prvenstvo u Kini, u martu, branim titulu, posle toga još par mitinga Dijamantske lige i onda ono glavno - Tokio", poručila je 29-godišnja Španovićeva.

Njoj će Igre u Tokiju biti četvrte u karijeri, a na prethodnim u Riju osvojila je bronzanu medalju