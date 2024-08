Španovićeva na ivici suza: Došla sam na OI po cenu raspadanja tetive

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović nije uspela da se plasira u finale skoka udalj na Olimpijskim igrama u Parizu, pošto je polufinale završila na 16. mjestu sa rezultatom od 6.51 što nije bilo dovoljno za 12 najboljih.

Ivana je povrijeđena skakala i nije uspjela.

"Nisam neko ko traži opravdanja, nema ih. Pogotovo posle tolike karijere i svega što sam prošla. Posle onoga što sam postigla prošle godine u Budimpešti, jednostavno meni je želja bila da budem tu uprkos rupturi Ahilove tetive. Cele godine sam skakala sa rupturom, ove godine nisam stigla da se oporavim. Na kraju smo samo uspeli sa injekcijama, lekovima i terapijama da se dovedem u stanju i da mogu da se pojavim ovde. Zahvalna sam timu što su me podržali u toj ludosti, jer sam imala želju da se pojavim, da nastupim na svojim poslednjim Olimpijsim igrama. Želela sam da ovde završim svoju karijeru. Zamišljala sam malo drugačije, ali opet sam pristupila drugačije, mogla sam da prođem i osvojim tu medalju, ali u krajnjem nekom zbiru, osećaj je i dalje prelep jer ovde pripadam i jednostavno u svakom slučaju sam sebi obećala da šta god da se desi da ću imati osmeh i radost za svoje", navela je Španovićeva

Nije otkrila da li je ovo i zvanično kraj karijere.

"Teško mi je malo da pričam za dalje, nisam neko ko odustaje, bila je ludost da se pojavim ovde jer sam rekla i da se noga raspadne, da se raspadne, ja ću se pojaviti i pokušaću. Ali, za sada ne znam šta da kažem, ali ako sam mogla da zamislim svoj svoj kraj, on bi bio ovde. Zbog svega ću pokušati još malo nešto da uradim kako bi se pozdravila sa svima kako treba. Ovo je trenutno moja realnost s kojom sam OK- bila bi još više OK da imam i sledeću priliku. S obzirom da nemam, žao mi je zbog propuštene prilike, zbog svojih mladih godina, ali... Koliko puta smo rekli "ne" nečemu, pa nas je život uverio u nešto drugo. Ja bih stvarno volela, jedino za šta se Bogu molim je zdravlje i želja mi je, ne manjka mi želja, ali ja sam svoje telo izgurala van svojih mogućnosti, sve što sam izgurala je to zbog ljudi oko mene i psihičke snage koju sam stvorila u ovakvim trenucima, ali u ovom momentu ne mogu. Telo vrišti za odmorom, prvo moram da telo odmorim, pa ćemo videti", dodala je ona.

