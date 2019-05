Sprinter se bacio kao "Supermen" kroz cilj

Američki atletičar Infinit Taker oduševio je svijet svojom nevjerovatnom voljom za pobjedom.

Taker je na jednom univerzitetskom takmičenju u Teksasu pobijedio u sprintu na 400 metara s preponama na nevjerovatan način.

On je gubio u posljednjim metrima trke kada je odlučio da ide na sve ili ništa i bukvalno se bacio kroz cilj rizikujući povredu.

Zbog ispruženih ruka mediji su njegovu pobjedu već nazvali "Supermenov let".

Samo se nadamo da je prošao bez težih povreda glave s obzirom na to kako je pao i ostao da leži na tlu.

When Miller-Uibo “dove” (fell) to beat Felix a couple years back, I was on the radio for an hour or so explaining to people why diving is likely not a good finishing tactic. Thankfully Infinite Tucker wasn’t listening. #bestnameever pic.twitter.com/JR0VhZyBq3