Svjetska atletska federacija zabranila model Nike patika

Svjetska atletska federacija odlučila je da zabrani korištenje Nike Vaporfly modela na svojim takmičenjima.

Kako ljudi vide ovaj model patika djeluje da atletska federacija i te kako zna šta radi, pošto se radi o "tehnološkom dopingu".

Tokom proteklih nedjelja ove patike su dospjele u centar pažnje kada su neki sportisti iznijeli tvrdnje da model pruža neravnopravnu prednost onima koji ih nose, javlja Esquire Middle East.

Istraživanja, i nezavisna i ona koja je sprovela kompanija Nike, pokazala su da model Vaporfly povećava efikasnost pri trčanju najmanje četiri odsto.

Na taj način ova obuća može da obezbijedi neravnopravnu prednost na takmičenjima onim sportistima koji nose ovaj model obuće.

Zabrana Svjetske atletske federacije trebalo bi da bude ozvaničena tokom narednih mjeseci.

Podsjetimo, Nike je svojevremeno vodio bitku sa NBA ligom kada je Majklu Džordanu bilo zabranjeno da nosi određeni model patika, pa je Najk u Džordanovo ime plaćao penale i napravio fenomenalnu reklamu.

(B92.net)

