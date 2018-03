Trči, nauči i zabavi se

Jedinstven festivalski koncept "Vivia Run & More Weekend", koji će u Banjaluci biti održan od 11. do 13. maja, predstavlja pravo osvježenje za ljubitelje sporta i zabave u regionu.

Prepoznatljiv sportski brend 4. Banjalučki M:tel polumaraton biće propraćen trkama, seminarima, treninzima, ali neće nedostajati ni zabave ni adrenalinskih aktivnosti. Tri dana festivalske čarolije osmišljena su za ljubitelje sportskog i rekreativnog trčanja, prave profesionalce i motivatore, ali i za one koji će uz sportske aktivnosti uživati u zabavnim sadržajima.

Sve njih "Vivia Run & More Weekend" vodi preko 21 km zelenih aleja Banjaluke do tvrđave Kastel. U okviru EDU - Coatching foruma svi će moći da nauče kako da pravilno pristupe rekreativnom sportu i zdravom načinu života uz pomoć nekih od najboljih stručnjaka i motivatora, i to kroz seminare, treninge, predavanja i panel diskusije. Jedanaestog i dvanaestog maja biće sajam EXPO, koji dovodi proizvođače sportske opreme, sportske organizacije...

Širom grada biće žurke i kulturne manifestacije, a biće i raftinga, peintbola i paraglajdinga. Medijski pokrovitelj manifestacije su i "Nezavisne novine".