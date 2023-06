Tropic Bambini maraton uvertira u ovogodišnji Vivia Run&More Weekend festival

U Banjluku ovog proljeća vraća se Tropic Bambini maraton koji će biti prva od trka koje će se održati u okviru ovogodišnjeg Vivia Run&More Weekend festivala i to u subotu, 03.06.2023.

Trka je namijenjena djeci uzrasta od dvije do sedam godina, a trčaće se na stazi dugoj 640 metara, u dvije starosne kategorije, od dvije do pet i od šest do sedam godina.

Novitet ovogodišnjeg Tropic Bambini maratona je lokacija – okupljanje mališana je na platou ispred Banjalučke arene, a trčaće se kroz novouređeni park Mladen Stojanović, sa početkom trke u 17 časova.

"Dobrog raspoloženja, vitaminskog osvježenja i zabavnog programa neće nedostajati. I ove godine, kao i prethodnih, očekujemo veliki odaziv jer, osim dobre zabave, drago nam je da se kroz manifestacije ovog tipa popularizuje rekreativno bavljenje sportom i među najmlađim generacijama", navela je Aleksandra Marković, PR trgovačkog lanca Tropic.

Nakon završene najslađe trke u Banjaluci, sve učesnike očekuju zaslužene medalje, pokloni sponzora i zabavno animatorski program.