Tuka na Dijamantnoj ligi u Rimu

Najbolji atletičar Bosne i Hercegovine nakon konsultacija sa trenerom, odlučio je prijaviti učešće na Dijamantnoj ligi u Rimu, 31. maja 2018.

Jedna od mogućih provjera uoči odlaska u Rim, mogao bi biti miting u Savoji, 23. maja, gdje bi Amel Tuka učestvovao u trci na 400 metara, koja bi služila kao provjera pred nastup u Rimu.

"Rim bi trebao biti otvorenje sezone za mene i radujem se što ću napokon izaći na stazu. Osjećam se zaista dobro, pogotovo jer sam odradio odlične pripreme. Zdrav sam i spreman za sve ono što me očekuje u Rimu. To je prva trka u sezoni i nemam prevelikih očekivanja, osim da provjerim stanje u kojem se sam nalazim. U Rimu će biti najbolji atletičari na 800 metara i svima će nam trebati nekoliko trka da svi postignemo željenu formu. Ja lično bih bio zadovoljan rezultatom 1:45..., što bi zadovoljilo i mene i trenera. Bilo bi to odlično otvorenje sezone za mene u kojoj očekujem zaista mnogo", riječi su Amela Tuke.