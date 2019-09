Tuka pred Svjetsko prvenstvo: Osjećam da mogu trčati 1:43

Najbolji bh. atletičar Amel Tuka na predstojeće Svjetsko prvenstvo u Dohi (od 27. septembra do 6. oktobra) odlazi s najboljim evropskim i sedmim svjetskim rezultatom ove sezone u trci na 800 m – minut i 43,62 sekunde, te najavljuje da je spreman trčati 1.43.

Posljednja tri nastupa - u finalu Dijamanske lige u Cirihu, mitingu u Zagrebu te meču SAD - Evropa u Minsku pokazali su da je Tuka u vrhunskoj formi i da potpuno spreman putuje u Katar, gdje će pokušti da se ponovo popne na podijum kao što je to uradio prije četiri godine u Pekingu kada je osvojio bronzu, istorijski medalju za bh. atletiku.

Na pres-konfrenciji uoči odlaska u Dohu Tuka ja kazao da je u dosadašnjem dijelu sezone pokazao da je spreman i za taktičke i brze trke.

"Istrčao sam najbolje vrijeme u Evropi ove godine. Posebno sam zadovoljan zadnjom trkom u Minsku koja je bila taktička. Pobijedio sam trostrukog prvaka Evrope Adama Kszczota, koji je jako dobar u taktičkim trkama i pokazao da sam sada i na tom polju spreman. Najvažnije je da se osjećam dobro i da sam zdrav. Ono što me posebno radije je što osjećam da sam psihički puno stabilniji i sigurniji u sebe, pored fizičke pripreme koja je primarna. Poslije Minska odradio sam finalne treninge pred Dohu", kazao je Tuka.

Navodi da mu je primarni cilj da se plasira u finale i ponovo nađe među osam najboljih na svijetu.

"Ono na što se moram fokusirati je prva trka kvalifikacija u kojoj će svi imati pritisak. Ako Bog da, kad uđem u finale to je priča za sebe. Trener i ja ćemo ozbiljno razgovarati o strategiji za tu trku. Najteže je proći kvalifikacije i probiti se u finale", kazao je Tuka.

Nakon bronze na SP-u u Pekingu Tuka je zbog brojnih povreda prošao težak period u karijeri, ali po njegovim riječima to ga dodatno ojačalo.

"Puno sam opušteniji, prije četiri godine sam istrčao najbolji rezultat na svijetu, ove godine nemam najbolji rezultat, ali osjećam da sam puno sigurniji u sebe", smatra Tuka.

Na startu kvalifikacija Tuka očekuje taktičke trke između 1:45 - 1:46, a u polufinalu 1:44.

"Sigurno sam spreman za to. Moj trener Gianni Ghedini smatra da sam sto posto spreman. Osjećam da mogu trčati 1:43, što me raduje, pogotovo nakon svega što sam prošao, vratiti se na vrhunski nivo to je poseban osjećaj. Ovo sve radim iz ljubavi prema atletici, uživam na treninzima, na trkama, želim da uživam i na SP-u", izjavio je Tuka.

Na SP-u u disciplini na 800 m 28-godišnjeg Tuku očekuje izuzetno jaka konkurencija, tako da favoriti za medalje nisu nominovani.

"Ove sezone ima čak 10 atletičara koji trče ispod 1:44, svi će boriti za medalju i ulazak u finale. Želim sebe da stavim među one koji će se boriti za medalju, spreman sam za to. U trci na 800 m još niko nije postavio favorite, jer konkurencija je jaka. Ovogodišnje SP prvi se put organizuje ovako kasno, tako da se ne zna ko će biti u top formi, neki su to bili u junu, neki u augustu, a sada, krajem seprembra, niko nije trčao u tom periodu, tako će za sve to biti test", izjavio je Tuka.

Ranijih godina Tuka je doživio brojne neprijatnosti na velikim takmičenjima zbog čestih doping kontrola.

"Sigurno da će to biti standardna procedura i na ovom SP-u, na to sam se navikao, neću dozvoliti da me te stvari poremete. Jednostavno ću pustiti da ljudi rade svoj posao, jer znam da sam čist i mogu doći u bilo koji dio dana ili noći. Naravno, samo bih volio da i drugi imaju takav trertman, da budemo svi ravnopravni, čisti, da se borimo za čist sport, bez dopinga, da se za postolje borimo fer i korektno", rekao je na kraju Tuka.