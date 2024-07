Ubijen svjetski šampion

Žak Frajtag iz Južne Afrike, koji je osvojio titulu svjetskog šampiona u skoku uvis 2003. godine, ubijen je u 42. godini.

Prema novinskim izvještajima iz Južne Afrike, Frajtagovo tijelo je pronađeno sa više prostrelnih rana, dvije nedjelje nakon nestanka.

Policija tretira slučaj kao ubistvo.

Bivši svjetski šampion pronađen je u lokvi krvi na travnjaku u zapadnom dijelu Pretorije.

Posljednji put je viđen kako napušta kuću svoje majke sa nepoznatim čovjekom i ubrzo poslije toga je proglašen nestalim.

SPORTS | Sad to hear that the former South African High Jump World Champion Jacques Freitag was found dead. May his soul rest in peace pic.twitter.com/S3M2qklwbt