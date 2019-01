Fortnite zaradio nevjerovatne 2.4 milijarde dolara u 2018. godini

Gejmerska kompanija Epic Games, kreator jedne od najpopularnijih video-igrica današnjice, Fortnite-a, u prošloj godini je ostvarila digitalne prihode od oko 2,4 milijarde dolara, po čemu zauzimaju ubjedljivo prvo mjesto u tom pogledu. PUBG je takođe zabilježio sjajne rezultate sa premium zaradom od oko jedne milijarde dolara.

Fortnite je praktično eksplodirao u pogledu popularnosti otkad je lansiran na tržište, te prema posljednjim podacima Super Data-e, najpopularnija battle royal video-igrica današnjice je zaradila nevjerovatne 2,4 milijarde dolara samo u 2018. godini (GI.biz). Prema izvještajima Super Data-e, digitalni prihodi Fortnite-a u 2018. godini su daleko veći od prihoda bilo koje druge free-to-play video-igrice. Ovime je porast prihoda svih video-igrica na svim platformama povećan za visokih 11 odsto. Takođe im je pošlo za rukom da odigraju veliku ulogu u povećanju prihoda svih free-to-play video-igrica za konzole od nevjerovatnih 458 odsto u odnosu na 2017. godinu.

Ukoliko neko nema predstavu o tome da li je velika zarada koju je Fortnite ostvario u prošloj godini, free-to-play video-igra koja je zauzela drugo mjesto je ostvarila prihode od 1,5 milijardi dolara, a riječ je o Dungeon Fighter Online video-igrici. Tu su još neke free-to-play video-igrice koje su ostvarile velike prihode: League of Legends (1,4 milijarde dolara), Pokemon GO, Crossfire i Honour of Kings (po 1,3 milijarde dolara), a zatim slijede Fate/Grand Order (1,2 milijarde dolara), Candy Crush Saga (1,1 milijarde dolara), Monster Strike (jedna milijarda dolara), te Clash Royal sa zaradom od 900 miliona dolara.

Što se tiče video-igrica koje su ostvarile velike prihode na osnovu svojih premium korisnika, na prvom mjestu se nalazi PUBG, sa ostvarenim prihodima od oko jedne milijarde dolara. Treba napomenuti da ovo ne uključuje prihode od free-to-play mobilne verzije ove video-igrice, čime bi ovi prihodi bili znatno veći. Pored PUBG-a, tu su još i FIFA 18 (790 miliona dolara), GTA V (628 miliona dolara), Call of Duty: Black Ops IV (612 miliona dolara), Red Dead Redemption 2 (516 miliona dolara), Call of Duty: WWII (506 miliona dolara), FIFA 19 (482 miliona dolara), Monster Hunter: World (467 miliona dolara), Tom Clancy's Rainbow Six Siege (440 miliona dolara), te Overwatch sa premium zaradom od 429 miliona dolara.