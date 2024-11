"Assassin’s Creed Shadows" bez nove odgode: Ubisoft obećava ispoliranu igru

​Trebali smo ga igrati ovih dana, a onda je nastupila velika promjena u Ubisoftu. Dijelom i zbog velikog "napada" javnosti zbog upitnih dizajnerskih odluka, "Assassin’s Creed Shadows" je odgođen za februar iduće godine, a potom je uslijedila najava izlaska na Steamu - prvi put u istoriji za jedan "Assassin’s Creed" naslov.

Od onda je uslijedio svojevrsni muk, više nema trejlera ni novih informacija, a kako je masovni tzv. “anti-woke” pokret jako uticao i na "Dragon Age: Veilguard", pretpostavljalo se kako bi Ubisoft mogao uzeti više vremena za redizajn nekih dijelova igre.

Ali to se neće dogoditi. Ubisoft je na sastanku s ulagačima potvrdio da će "Shadows" izdati 14. februara 2025. i ne samo to, čelnici su zadovoljni ostvarenim na internetu te su vjereni kako će se on pozitivno precrtati na prodajne brojke.

Takođe, Ubisoft uvjerava ulagače kako će "Assassin’s Creed Shadows" po lansiranju biti jedno tehnički ispolirano iskustvo, neuporedivo sa "Star Wars Outlaws". Dodatno vrijeme razvoja će ih, kažu, stajati, 21.7 miliona dolara, prenosi "FFA".

