Bliži se Svjetsko prvenstvo u Fortnite-u, nagradni fond 100 miliona dolara

Gejmerska kompanija 'Epic Games' najavila je Svjetsko prvenstvo u 'Fortnite-u', a ono što je najzanimljivije, jeste nagradni fond, koji će iznositi 100 miliona američkih dolara. Svi oni koji su zainteresovani će moći učestvovati u kvalifikacijama za najveći Fortnite turnir na svijetu.

'Epic Games' već drugu godinu zaredom organizuje Svjetsko prvenstvo u Fortnite-u, sa identičnim nagradnim fondom od 100 miliona dolara, čime je prestigao i 'The International', svjetski turnir u 'Dota 2'.

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u 'Fortnite-u' traju do 16. juna, a priliku da učestvuje imaće svako ko se prijavi. Završnica turnira će se odigrati u New Yorku, a trajaće od 26-28. jula.

Što se samog Svjetskog prvenstva tiče, na njemu će se sastati 100 najboljih igrača koji ostvare pozitivan uspjeh u kvalifikacijama. Pored toga, tu će zaigrati i 50 duo timova, koji će svoje mjesto, takođe, izboriti preko kvalifikacija. Ono što je bitno naglasiti, jeste da, ako prođete kvalifikacije i plasirate se u završnu fazu takmičenja, ostvarićete prihod od minimalno 50 hiljada dolara. S druge strane, osvajač Svjetskog prvenstva će ostvariti nevjerovatan prihod od 3 miliona američkih dolara, što je ubjedljivo najviše u istoriji eSporta.

Uslov da zaigrate na ovom turniru jeste da imate minimalno 13 godina, te da uz to dostavite punomoć vaših roditelja koji su saglasni s tim da možete da se takmičite. Za one preko 18 godina važi samo to da imaju dobru volju.