"Brothers: A Tale of Two Sons" navodno će dobiti reizdanje

​Ove je godine igra "Brothers: A Tale of Two Sons" napunila svoju prvu deceniju postojanja. Igračima je ostala u lijepom sjećanju uprkos vrlo emotivnoj priči za koju se može reći kako nije baš najveselija.

Igra se i dan danas dobro drži s prezentacijske strane, ali navodno će iz nekog razloga biti modernizovana u reizdanju.

Tu za sada nepotvrđenu informaciju prenosi inače pouzdani liker pod nadimkom "billbil-kun", te tvrdi kako će reizdanje biti najavljeno uskoro.

Izdavač igre navodno će ostati kompanija "505 Games", ali nije poznato koji studio razvija ovo reizdanje.

Nagađa se kako bi novi "Brothers: A Tale of Two Sons" mogao biti najavljen na ceremoniji "The Game Awardsa" ovoga petka.

