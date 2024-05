Cijena podigla prašinu oko video-igrice "GTA VI"

​Uoči objavljivanja GTA VI, počele su da kruže glasine o povećanju cijene, što je dovelo do toga da se izvršni direktor kompanije Take-Two pozabavi ovim pitanjem.

Ako sve bude išlo po planu, "GTA VI" će ugledati svjetlost dana 2025. godine, a obožavatelji su zapanjeni glasinama da će potencijalno koštati čak i do 150 dolara.

Sada, šef kompanije koja stoji iza ove igre, Štraus Zelnik, rekao je: "Sve više sadržaja je stalno dostupno, i mi zaista želimo da ponudimo što veću vrijednost igračima".

"Fokusirani smo na to da damo mnogo više od onoga što naplaćujemo, i svaki put kada utvrdimo cijenu, želimo da budemo sigurni da je to dobra vijest za kupce. Hoćemo da ponudimo iskustvo koje je mnogo vrijednije od troškova", dodao je Zelnik.

Uprkos tome što to nije eksplicitno pominjao, jasno je da Zelnik vjeruje da, ako naplaćuju iznad standardne cijene za "GTA VI", to bi značilo da su "isporučili veću vrijednost od cijene svojim kupcima", ali će na igračima, naravno, biti da to ocijene, prenosi "b92".

