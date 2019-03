Crvena zvezda je prvi finalista Esports Balkan Lige

Ekipa ’Crvene zvezde je prvi finalista Esports Balkan Lige, pošto su danas u polufinalu savladali ekipu ’WiLD’ ubjedljivim rezultatom – 3:0!

Prije današnjeg polufinalnog meča malo ko je mogao pretpostaviti da će tim ’Crvene zvezde’ sa ovakvom lakoćom da dobije ekipu ’WiLD’. ’WiLD’ je regularni dio sezone završio na prvoj poziciji, uz samo tri poraza, te su se upravo njima davale veće šanse u današnjem meču. Međutim, ekipa ’Crvene zvezde’ je dokazala i pokazala da su itekako spremni za velike poduhvate. Unutar samog tima je vladala sjajna atmosfera prije ovog polufinalnog meča, pa je tako Luka ’Marrow Ooze’ Cvetković u intervjuu za naš portal najavio deklasiranje ekipe ’WiLD’ rezultatom 3:0. Upravo se to i desilo. Ovom pobjedom i plasmanom u finale, tim ’Crvene zvezde’ je obezbijedio i kartu za EU Masters, tako da će oni imati priliku da se dokažu i na međunarodnoj sceni.

Tim ’Crvene zvezde’ je, prije svega, odličnom timskom igrom uspio da dođe do sjajnog rezultata. S druge strane, ekipe ’WiLD’ je u meč ušla dosta nesigurno i nervozno, iako je ’draft’ prije prvog meča išao njima u korist. Ispostavilo se da oni ipak nisu bili spremni kao njihov protivnik, a i pritisak je, očigledno, učinio svoje.

Prije prvog meča u današnjoj polufinalnoj seriji, tim ’Crvene zvezde’ je malo lošije prošao na ’draftu’, u odnosu na ekipu ’WiLD’. Ipak, to im nije smetalo da, sa veoma dobrom timskom igrom, ostvare pobjedu i dođu do prednosti od 1:0. Tim ’Crvene zvezde’ je djelovao veoma moćno i odlučno od samog početka.

Tamo gdje su stali u prvom gejmu, ekipa ’Crvene zvezde’ je nastavila i u drugom. ’WiLD’ je djelovao nešto bolje na samom startu meča, ali je tim ’Crvene zvezde’ uspio da iskoristi neke njihove greške i u jednom ’team fightu’ dođe do preokreta, zahvaljujući sjajnoj komunikaciji unutar tima i sjajnoj rotaciji igrača.

Djelovalo je kao da tim ’Crvene zvezde’ želi da što prije završi ovaj meč, te su vrlo odlučno započeli i treću partiju. Već do 25. minute su imali prednost od 14-5, kada su došli i do Barona. Nakon toga je uslijedio njihov napad u džungli, nakon čega ’WiLD’ ostaje bez mid i bot inhibitora, a već nakon sljedećeg napada preko topa Zvezda uspijeva da dođe do treće pobjede i plasmana u finale Esports Balkan Lige.

MVP meča je bio Velmir ’Goldento4st’ Fejzula, na poziciji AD Carry. On je u ovom meču ostvario sjajan učinak od 19 killova i 15 asistencija, dok je 4 puta bio ubijen.

Ekipa ’Crvene zvezde’ će se u finalu sastati protiv boljeg iz meča ’ASUS’ – ’Random5’, koji je na programu sutra u 16 časova.