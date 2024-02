Da li je ovo nova Lara Croft za novu "Tomb Raider" igru? (VIDEO)

​Povodom lansiranja "Tomb Raider I-II-III" remasterizovane kolekcije, na službenoj stranici "Tomb Raider" serijala osvanuli su neki novi dizajni, a među njima i konceptualni crtež koji možda otkriva novi izgled Lare Croft u sljedećoj igri.

Naime, na crtežu koji je objavljen vidimo Laru u njenoj tradicionalnoj odjeći koju je nosila u prve tri "Tomb Raider" igre tokom devedesetih godina. Međutim, nije to model Lare kakvog smo do sada viđali - iskusno oko "Tomb Raider" fana to lako uoči po prikazu Larinih grudi! I lica, dakako.

Ovo je nekakva kombinacija tradicionalne i moderne Lare, kao i potencijalna naznaka onoga što možda slijedi u budućnosti. Ili je možda samo obični crtež iz kojega ne vrijedi ništa iščitavati!

U bilo kojem slučaju - mogli bismo uskoro saznati.

Sljedeća igra iz serijala "Tomb Raider" trenutno je u razvoju kod ekipe Crystal Dynamicsa, a finansira ju Amazon Games. Osim u novoj igri, Lara će se uskoro pojaviti i u animiranoj seriji na Netflixu, prenosi "Hcl".

