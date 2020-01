Deset igara u 2020. koje jedva čekamo

Prošle godine smo uživali u nizu sjajnih igara na našim računarima, konzolama, ali i mobilnim telefonima.

Međutim, ova godina bi nam trebala donijeti još više gamerskih uzbuđenja jer se očekuju nova generacija PlayStation i Xbox konzola koje će donijeti još snažniji hardver, napredniju grafiku i zanimljivije igre. No aktualne generacije konzola daleko su od toga da su spremne za otpis. Sigurni smo da ćemo još koju godinu imati fantastične igre i na aktualnim konzolama.

1. Cyberpunk 2077

Od prve najave ove igre prije šest godina znalo se da se kuha nešto veliko u studiju koji nam je donio i genijalni serijal Witcher, a kad smo vidjeli da i Keanu Reeves glumi u Cyberpunku - bilo je sasvim jasno - ovo će biti jedan od najvećih, ako ne i glavni gamerski hit za 2020. godinu. Cyberpunk je RPG koji nam donosi distopijsku noir priču smještenu u megapolis Night City pun robota i kiborga. Vi ćete stvoriti svoju verziju V - glavnog lika kojem možete izabrati i životnu priču, a kroz igru ćete obavljati gomilu poslova i misija, a upravo Keanu Reeves će vam biti jedan od pomoćnika. Cyberpunk ćemo igrati od 16. aprila.

2. Last of Us Part II

Kao i prvi Last of Us i drugi dio igre stići će na kraju aktualne generacije konzola, a pred njim je velik zadatak da nastavi jednu od najboljih priča koje smo vidjeli u svijetu igara. Iako je bila smještena u apokaliptični svijet zombija, Ellie i Joel ponudili su puno više od pukog preživljavanja. Dosadašnje najave otkrile su nam manje dijelove priče i pokazale kako će izgledati sama igra. Znamo da je Ellie sada djevojka od 19 godina, a i Joel je opet bitan dio igre, no Neil Druckmann iz Naughty Dog studija otkrio je kako je njihova veza napeta, ali se igra oslanja na ovaj duo i njihove odnose i to kako su tu jedan za drugog. U igri ćemo otkriti i kako je Dina najbolja prijateljica Ellie, a s vremenom i puno više. Znamo i kako Ellie kreće u osvetu, ali u februaru ćemo saznati koliko je to povezano s Dinom.

3. Doom Eternal

Novi nastavak iz Doom serijala prvo smo trebali igrati u decembru, no igra je prebačena na mart. Najave koje smo dosad vidjeli izgledaju vrhunski i čini se da bi igra mogla ponuditi hrpu zabave. Pitanje je jedino kako će se igra primiti među gamerima, jer u otprilike isto vrijeme mnogi će razmišljati treba li potrošiti ušteđevinu na Doom, Watch Dogs ili Cyberpunk.

4. Halo Infinite

Halo je jedan od najznačajnijih serijala za Xbox, a Infinite bi trebao stići tokom ove godine, no osim prvog trailera, nije nam puno toga poznato oko nove igre. Infinite bi trebao stići na Xbox i PC, a velika su očekivanja nakon Halo 5 koji i nije primljen tako dobro.

5. Watch Dogs: Legion

Watch Dogs serijal takođe je sa svoja dva nastavka izazvao podijeljene reakcije, a nakon dobre dvojke, očekuje se kako bi Legion trebao nastaviti u tom smjeru. Dok smo u prethodnim nastavcima bili fokusirani na hakovanje elektronike oko nas, sada ćemo morati regrutovati što je više ljudi moguće. Naime, priča je smještena u London i čini se kao neka crna verzija budućnosti nakon Brexita, u kojoj moramo izgraditi otpor i preuzeti nazad kontrolu. Svaki od likova koje možemo preuzeti ima svoje vještine, pa kao što pokazuje i najava, možemo igrati kao bakica koja je nekad bila plaćeni ubica.

6. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Prvi nastavak ove igre zaslužio je davne 2004. godine status jednog od najboljih RPG-ova, ali i ponajbolje vampirske igre ikad. U martu bi napokon trebali zaigrati i Bloodlines 2 koji želi nastaviti u stopama prethodnika i donosi bolje borbe. Igra će nas smjestiti u Seattle u vrijeme praznika u svijet u kojem su vampiri, vukodlaci, demoni i ostala bića dio stvarnosti, a vi ste jedan od ljudi koji su pretvoreni u vampire. Niste moćni kao punokrvni vampiri, ali ste otporniji na sunčevu svjetlost.

7. Marvel's Avengers

Nakon što je prošle godine završilo veliko poglavlje u Marvelovoj filmskoj sagi i okrećemo se nekim novim pričama i prijetnjama, na naše gaming uređaje, a među kojima je i Google Stadia, ovog proljeća stižu nešto drugačiji Osvetnici. Ovi možda ne izgledaju kao njihove filmske verzije, ali igra će sigurno računati na njihovu popularnost - Endgame je ipak postao film s najvećom zaradom u istoriji. Ova bi igra trebala biti začetnik gaming sage, za koju se Marvel nada da će ponoviti filmski uspjeh sa brojnim likovima iz njihove kolekcije. Tako je poznato i da će Ms. Marvel (Kamala Khan) imati ključnu ulogu u spajanju ekipe nakon katastrofe u kojoj umire Kapetan Amerika.

8. Skull & Bones

Ubisoft nam je kroz Assassin's Creed serijal pokazao da jako dobro znaju kako u igri prikazati život na moru, a gusari bi trebali biti i glavna tema njihove velike igre za 2020. godinu. Skull & Bones će nas pustiti da zaplovimo velikim morskim prostranstvima i krenemo u borbe i pljačkanje brodova. Naravno, svoje brodove ćemo moći i nadograditi.

9. Dying Light 2

Još jedna igra koja nam donosi borbe sa zombijima je Dying Light 2. Nastavak igre opet nam donosi borbe s hordama neprijatelja i napete noćne scene, a nova igra donosi i dublju priču na koju ćemo aktivno uticati. Tako će tu biti detalja koji će moći drastično promijeniti tok priče i otežati nam preživljavanje.

10. Age of Empires 4

Kultni strateški serijal za mnoge gamere je bila prva strateška igra koju su zaigrali, a koliko je igra dugotrajna svjedoči i činjenica da je prethodni nastavak izašao davne 2005. godine. Ovih smo dana dobili prve naznake Age of Empiresa 4 i igra izgleda spektakularno. Strateška igra ponovno će nas baciti na putovanje kroz istoriju, ali puno detalja o samom naslovu još nije poznato. Zna se pak da ćemo AoE igrati na računarima i Xboxu, ali kad tačno, takođe nije poznato. Mnoge glasine ukazuju da bi igra trebala izaći sljedeće godine, no sljedeći mjeseci donijeće službenu potvrdu.