Esports Balkan Liga: ASUS bolji od WiLD-a

Poslije desetog kola, koje se igralo u četvrtak, ekipe 'ASUS' i 'WiLD' ponovo dijele prvo mjesto na tabeli. Ekipi 'ASUS' je pošlo za rukom da u derbiju kola pobijede upravo ekipu ’WiLD’, dok je ’Team Nerotec’ predao meč.

Ni nakon ovog desetog kola nemamo jasnu sliku ko bi mogao u plejof, a ko u baraž za opstanak u ligi. Razlika između četvrte i zadnje pozicije je samo dvije pobjede, tako da, teoretski, možemo još svašta da vidimo u posljednja četiri kola. Ono što je čini jedino sigurno za sada, jeste da će se ekipe ’ASUS’ i ’WiLD’ sigurno naći u plejofu.

Deseto kolo su otvorile ekipe ’LevelUP’ i ’Rift Esports’. Ove dvije ekipe su prije ovog kola bile na samom dnu tabele, zajedno sa ekipom ’Team Nerotec’, tako da je ovo bio vrlo važan meč za obe ekipe. Ekipa ’LevelUP’ je bolje odigrala tokom cijelog meče i zasluženo su došli do četvrte pobjede. Ovom pobjedom su se odvojili sa dna tabele, ali i približili trci za ulazak u plejof, pošto ih od četvrte pozicije dijeli samo jedna pobjeda.

Drugi meč desetog kola se odigrao između ekipa ’Crvene zvezde’ i ’Random5’. Tim ’Crvene zvezde’ je prije ovog meče napravio pozitivan niz od dvije pobjede zaredom, tako da su imali u planu da nastave u istom tempu. S druge strane, ekipa ’Random5’ je u posljednjih pet mečeva ostvarila četiri pobjede. Prošlo kolo su pobijedili favorita za osvajanje titule, ekipu ’ASUS’. Očekivala se vrlo ravnopravna borba do samog kraja meča, ali su se igrači ’Crvene zvezde’ pobrinuli da ne bude tako. Oni su mnogo bolje ušli u meč i brzo se vidjelo da će ovo biti jedna vrlo ubjedljiva pobjeda, što se na kraju i desilo. Oni su protivniku dozvolili samo jedan kil, što dovoljno pokazuje koliko su izdominirali u ovom meču. Sjajnom igrom i trećom pobjedom zaredom je tim ’Crvene zvezde’ stigao na četvrtu poziciju, koja se prije par kola činila nedostižnom.

Ekipe ’ASUS’ i ’WiLD’ su odigrali treći meč ove večeri. Bio je to derbi prvoplasirane i drugoplasirane ekipe na tabeli. Ekipa ’ASUS’ je uspjela da dođe do pobjede u ovom meču, čime su se izjednačili sa ekipom ’WiLD’ na prvoj poziciji. ’ASUS’ je time došao do druge pobjede nad ekipom ’WiLD’ u ovoj sezoni, što bi možda moglo da presudi na kraju. Ako bi se poklopilo da obe ekipe na kraju regularnog dijela sezone ostvare isti broj pobjeda, međusobni skor bi onda odlučio ko će sa više, a ko sa niže pozicije u plejof. Kako stoje stvari, bar za sada, za očekivati je da će se upravo ove dvije ekipe boriti za prve dvije pozicije.

Nažalost, četvrti meč desetog kola se nije odigrao, pošto je ekipa ’Team Nerotec’ predala meč. Privatne obaveze su bile razlog njihovog nepojavljivanja, pa je time ekipa ’X25 Esports’ ostvarila ’’besplatnu’’ pobjedu.

U sljedećem kolu, koji je na programu u ponedjeljak, sastaće se od 19 časova ekipe ‘LevelUP’ i ‘WiLD’. Od 20 časova možete pratiti meč između ekipa ‘Random5’ i ’Team Nerotec’, a od 21 čas možete pratiti meč između ekipa ‘Crvene zvezde’ i ‘ASUS’. Od 22 časa, kolo zatvaraju ekipe ‘Rift Esports’ i ’X25 Esports’.

Sve mečeve možete pratiti uživo na Fortuna Esports youtube kanalu.