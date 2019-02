Far Cry nastavlja uz apokalipsu i rozu boju

Far Cry-New Dawn najnoviji je nastavak u seriji Far Cry-a. Kao i Far Cry-Blood Dragon i Primal, ovaj nastavak koristi igru koja je bila prije nje kao temelj cijelog novog seta misija i priče.

U slučaju New Dawn, koristi se okolina iz Far Cry 5 u post-apokaliptičnom okruženju, koje se događa sedamnaest godina nakon što su bombe pale. Umjesto pustinjske pustoši koja se obično povezuje s nuklearnim armagedonom, nastaje vrlo živopisna pozadina koju priroda preuzima a umjesto borbe za teritoriju sa religijskim kultom, borbe će se voditi protiv bande pod nazivom „Highwayman“.

„Gameplay“ i ovoga dijela sličan je kao i kod prethodnih Far Cry igara. Skupljanje resursa, pravljenje novih predmeta, mogućnost ispunjavanju izazova i sudjelovanje u aktivnostima kao što su spašavanje taoca, preuzimanje baza i krađe. Ipak, postoje neke stvari koje igru razdvoju od ostalih osim samo prezasićenosti roze boje i potrebe da se nabave materijali za kupovinu improviziranog oružja.

Zarađivanje bodova za poboljšavanje sposobnosti vezano je za otkriće skrivenih predmeta i aktivnosti koje preduzimate tokom igre. Mapa je manja od Far Cry-a 5 i ima manje sadržaja za otkrivanje ali naglasak je još uvijek na ostajanju u svijetu i upijanju okoline. Za razliku od Far Cry 5 gdje igru započinjete sa sredine mape, New Dawn započinjete u dnu karte i krećete se prema sjeveru dok polako vraćate teritoriju. Igra zahtjeva da redovno vraćate resurse u svoju bazu u području odakle ste počeli kako bi je ojačali. Veći je broj zadataka koje možete rješavati uz podršku različitih likova kako bi se unarijedila i vještina u igri. Oružja su zasnovana na nivoima, nadogradnjom postaju jača dok ne dostignu maksimalni nivo.

New Dawn takođe uvodi sedam samostalnih misija pod nazivom Ekspedicije. To su velike, raznovrsne karte koje se nalaze izvan „Hope Country“a na njima se nalaze mjesta poput zabavnog parka New Orleans, nosača aviona, pa čak i avionske nesreće na temu „Splinter Cell“.