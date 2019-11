Gameplay trailer omiljene strategije ostavio ljude bez daha

Prošle su gotovo dvije godine otkako je Microsoft najavio Age of Empires IV na Gamesconeu 2017, a prije nekoliko dana napokon je objavljen prvi trailer koji otkriva kako će igra zaista izgledati.

Na Microsoft X019 eventu u Londonu novoimenovani studio World's Edge otkrio je prvi gameplay trailer za novi nastavak voljenog RTS (real time strategy) serijala. Voditeljka studija Shannon Loftus predstavila je trailer isti dan kad je napokon objavljeno prepravljeno izdanje Age of Empiresa II: Definitive Edition, sa sjajnom 4K grafikom i novom ekspanzijom, The Last Khans.

Age of Empires svjetlo dana trebalo bi da ugleda iduće godine, a fanovi, sudeći po komentarima na YouTubeu, ne mogu ga dočekati.

(Index.hr)