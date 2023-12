Gejming fanatici misle da su pronašli mapu za GTA VI (VIDEO)

​Znate onu tehniku "zumiraj i poboljšaj" iz starih CSI serija? E pa upravo je ta tehnika primijenjena na službeni vizuelni rad za GTA 6 i internetski detektivi misle da su uočili nešto bitno.

Naime, u donjem desnom uglu slike nalazi se nekakva mapa za koju neki nagađaju da bi mogla biti mapa same regije Leonida u kojoj se GTA 6 odvija.

Po toj mapi izgleda nam da ćemo u igri vidjeti više različitih gradova, što u GTA igri nije bio slučaj već skoro 20 godina.

Naravno, moguće je da se ovdje radi o nečemu potpuno nebitnom i da mapa kao takva ne predstavlja ništa značajno.

There is a lot of speculation that the official GTA 6 Artwork has the official map within it. So I decided to take the matter in my own hands Here's a direct view and color correction to make the supposed map more visible and a comparison between the mapping project that was… pic.twitter.com/1Tda8rCGf1