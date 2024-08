Igrica "Mafia: The Old Country" će oduševiti autentičnim detaljem

​Brojni igrači skeptični su oko nove "Mafie" zbog razvojnog tima. Hangar 13 možda nije napravio najbolji posao s "Mafiom 3", ali da zna raditi sjajne stvari dokazao je s reizdanjem prve "Mafie" i atmosferom koja je, slažu se mnogi, nadmašila original.

Građeno na tome, očekujemo velike stvari od "Mafia: The Old Country". Najavljena ove sedmice na Gamescomu, osim tizerr trejlera i najavom za iduću godinu, nije otkriveno previše detalja o igri osim da se radnja odvija početkom 20. vijeka na Siciliji.

Dan kasnije nova informacija. Kako je autentičnost “srce Mafia serijala”, iz razvojnog tima poručuju kako će igra imati glasovnu glumu na autentičnom lokalnom jeziku. Sicilijanski jezik nije samo dijalekt, on se u mnogočemu razlikuje od italijanskog, prvenstveno po varijaciji riječi koje potiču iz grčkog, arapskog, francuskog i španskog jezika, što ga čini jedinstvenim u poređenju s italijanskim.

Ako Hangar 13 odluči napraviti korak dalje ka autentičnosti, razlika od italijanskog jezika biće još izraženija, budući da je Sicilija u periodu igre bila prilično izolovana od ostatka Italije, a standardizovani italijanski jezik nije bio toliko raširen kao danas, prenosi "FFA".

Authenticity is at the heart of the Mafia franchise, and Mafia: The Old Country will offer voice acting in Sicilian, inline with the game's setting in 1900s Sicily. Additionally, Italian language localization will be available for both in-game UI and via subtitles.