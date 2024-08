Igrica "Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics" izlazi idući mjesec

​Na oduševljenje svih Capcom i Marvel nostalgičara, "Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics" je dobio datum izlaska.

Ova pomamna kolekcija sa svim klasicima tuča-žanra u kojima su gostovali Marvelovi likovi pod palicom razvojnog tima Capcoma, dolazi 12. septembra za PlayStation 4, Switch i PC.

Tada izlazi digitalna verzija, dok će fizičko izdanje igre biti dostupno nešto kasnije, tačnije 22. novembra.

Podsjećamo, kolekcija donosi ukupno sedam naslova:

X-MEN CHILDREN OF THE ATOM

MARVEL SUPER HEROES

X-MEN VS. STREET FIGHTER

MARVEL SUPER HEROES vs. STREET FIGHTER

MARVEL vs. CAPCOM CLASH OF SUPER HEROES

MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes

THE PUNISHER

I da, naravno, potvrđeno je online igranje i rollback netcode, prenosi "HCL".

