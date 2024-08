Igrica "Zelda: Echoes of Wisdom" dobila prošireni prikaz (VIDEO)

​Zelda i Link zamijenili su uloge u "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom", igri koja će kasnije ove godine preraditi. Hyrule je i dalje velikI, raznolikI i predivan, premda se posmatra iz izometrijske perspektive, ali petlja igranja je ponešto drugačija.

Novi prikaz donosi nove lokacije ovog otvorenog svijeta, demonstraciju waypointsa kao lokacija za brzo putovanje te nove Zeldine sposobnosti. Dok se glavne Zelda igre igraju više poput akcijskih avantura, Zeldi kao glavnom liku više leže platformerske dionice.

Tzv. Tri-Rodom stvara predmete koji joj omogućuju lakše kretanje. kopira protivnike koji kao Echoesi za nju odrađuju borbene dijelove, a sada je prikazan i tzv. Bind koji joj omogućuje pomicanje većih predmeta i prepreka, ali i Echoesa te protivnika.

Tu do izražaja ponovno stiže i uvijek fantastična fizika u Zelda naslovima, pa se princeza Bindom može i zakačiti za pomične objekte ili ptice, a protivnike gurnuti s litice.

Igra "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" zakazan je za 26. septembar ove godine za Nintendo Switch, prenosi "FFA".

