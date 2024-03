Izašao novi trejler za "Rise of the Ronin" (VIDEO)

​Izlazak PlayStation 5 ekskluzive "Rise of the Ronin" polako se bliži. Testeri je već neko vrijeme igraju i spremaju vam recenziju, ali dok odbrojavamo posljednje dane do izlaska spomenute igre, red je da bacimo oko na još jedan trejler.

Novi trejler koji nosi naziv "Story Vignette" još jednom je fokusiran na priču igre i ključne političke frakcije koje su se borile za prevlast tokom Bakumatsu perioda.

Šta na polju priče možemo očekivati od ovog ostvarenja, pogledajte ispod.

"Rise of the Ronin" u prodaju stiže 22. marta.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.