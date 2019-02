Izašao promo trejler za ’Team Sonic Racing’

Gejmerske kompanije SEGA i Sumo Digital predstavile su novi promotivni trejler za njihov predstojeći projekat – video-igru ’Team Sonic Racing’, koja bi trebala da izađe u maju ove godine.

Trejler, koji možete pogledati ispod članka, pokazuje kako igrači mogu da se udruže u timove i da se bore protiv protivničkih timova, koristeći njihove omiljene ’Sonic’ likove. Dosljedno prvobitnoj franšizi, sve se odigrava uz legendarnu pjesmu koju izvode ’Crush 40’.

’Team Sonic Racing’ je predstojeća spin-off karting video-igra iz serijala ’Sonic the Hedgehog’, koji su razvili kompanije SEGA i Sumo Digital. Radnja se vrti oko 15 junaka i junakinja koje možete izabrati, među kojima su, između ostalih, ’Sonic’, ’Knuckles’ i ’Tails’. Ovi junaci mogu kombinovati brzinu, tehniku i različite stilove vožnje. Ono na šta su se usredsredili kreatori ove video-igre jeste ekipna trka, umjesto dosadašnjeg pojedinačnog trkanja. Svaki igrač je dio tima, pa iako svaki igrač igra pojedinačno, on mora obratiti pažnju na to kako njegovi saigrači igraju. Na kraju pobjeđuje onaj tim koji skupi najviše poena, na osnovu rezultata koji su zajedno ostvarili sakupljanjem određenih nagrada.

Za razliku od prethodnih ’Sonic’ video-igrica (’Sonic & Sega All-Stars Racing’ i ’Sonic & Sega All-Stars Racing Transformed’), ova video-igra uključuje samo likove iz ’Sonic’ univerzuma. Biće dostupna 21. staza za trku, uključujući i neke staze iz prethodno spomenuta dva nastavka. Takođe, igrači će imati priliku da biraju da li da igraju ’single player’ ili ’multiplayer’.

Video-igra ’Team Sonic Racing’ izlazi 21. maja ove godine, te da će biti dostupna na PS4, Xbox One i Nintendo Switch-u, uz posebno digitalno izdanje za Steam na PC-u.