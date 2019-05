Kina će uskoro imati više PC igrača nego SAD stanovnika

Situacija s videoigrama u Kini dosta je kompleksna i slojevita. Sve do prije četiri godine ondje je bila zabranjena prodaja konzola, a tek sada se spominje mogućnost da Kina dobije Nintendove uređaje za igranje.

Igrači su u Kini stoga uglavnom okrenuti prema igranju na PC-u i mobilnim uređajima, iako im je dosta toga ograničeno – šta smiju da igraju, šta igre smiju da sadrže, itd.

Cenzura je česta pojava u igrama na kineskom tržištu, ali to ga nipošto ne sputava. Štaviše, prema predviđanjima analitičara firme "Niko Partners", to tržište će do 2023. nastaviti sa velikim rastom i po zaradi i po broju novih igrača. Predviđa se tako da će do tada u Kini igre na PC-u igrati 354 miliona igrača, a to je populacija veća od ukupnog stanovništva Sjedinjenih Američkih Država.

Dva faktora su koja bi trebalo da utiču na to. Esports scena izuzetno je popularna u Kini gdje trenutno ostvaruje 41,4 odsto ukupne zarade za PC gaming, a predviđa se da će u iduće četiri godine taj procenat premašiti 60 odsto ukupne zarade.

Drugi faktor, vezan uz esports takmičenja, jesu internet kafići/igraonice kojih u Kini ima više od 138 hiljada. Upravo ti objekti omogućavaju proizvođačima igara da dođu do publike koja nema svoje uređaje za igranje.

(Hcl.hr)