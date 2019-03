Luka ’Marrow Ooze’ Cvetković: Nadamo se deklasiranju WiLD-a

Razgovarali smo sa Lukom Cvetkovićem, igračem ’League of Legends’ tima Crvene zvezde, poznatijim pod nadimkom ’Marrow Ooze’. On nam je dao uvid u to kako je biti profesionalni LoL igrač i koliko je to zahtjevno. Naravno, razgovarali smo i o završnici Esports Balkan Lige, gdje je on vrlo optimističan pred naredni polufinalni meč protiv ekipe WiLD, koji je na programu sutra, 22. marta.

Sa koliko godina si počeo da igraš video-igre i šta je to što je uticalo na tebe?

Već kao mali, sa svega 4 godine sam imao kontakt sa video-igrama. Gledao sam kako moj brat igra Warcraft, a kasnije i Dotu 1. To me je jako privuklo i tu se rodila moja strast prema gejmingu.

Kada si počeo da igraš League of Legends i šta te je privuklo baš toj video-igri?

League of Legends sam počeo igrati 2010. godine, kada je ta video-igra i izašla. Prvu partiju sam igrao sa Morganom na 3vs3 mapi. U početku mi se baš i nije svidjelo, ali sam kasnije, između ostalog i pod uticajem društva, krenuo sve više i više da igram, te mi se poslije sve više i više sviđalo.

Vjerujem da si poprilično zauzet igranjem LoL-a. Koliko vremena trošiš na LoL i da li imaš dovoljno vremena za odrađivanje privatnih obaveza?

Na LoL-u prosječno provodim od 4 do 5 sati dnevno, u zavisnosti od obaveza, a nekada i više. Sve u svemu, kada se to lijepo rasporedi, stižem obaviti i ostale obaveze.

Kako vidiš domaću LoL scenu u budućnosti?

Domaću LoL scenu u budućnosti vidim u usponu i veoma sam srećan što se ovako rapidno razvija. Takođe, srećan sam što sve više i više organizacija vidi ovo kao svijetlu granu gejming industrije na Balkanu.

Nedavno su najavili otvaranje nacionalnih esport prvenstava Srbije, BiH, Slovenije i Crne Gore. Koliko će to, po tebi, imati uticaj na razvijanje esporta kod nas?

Parcijalne lige će dosta olakšati samo organizovanje Esports Balkan Lige i jako se radujem svemu tome. Jedva čekam da vidim kako će to izgledati, jer mi za sada djeluje dosta zanimljivo sve to.

Igraš na poziciji mid lejnera. Zašto baš ta pozicija?

Ovu poziciju sam odlučio da igram baš zbog toga što je jedna od najzahtjevnijih pozicija u LoL-u. Iako je svaka pozicija teška na svoj način, meni je ipak tako djelovalo. Takođe, ova pozicija mi je draga i zbog raznovrsnosti heroja koji se na toj poziciji mogu igrati.

Koji je tvoj nadraži heroj?

Trenutno, moj najdraži heroj je Sylas. Naravno, tu je i čuvena Zoe.

Koliko je bilo naporno doći do Challengera?

Dolazak do Challengera je za svakog igrača LoL-a najveći cilj. Prvi put kada sam uspio doći do tog ranka, bilo je izuzetno teško, uz veliki broj uspona i padova, te velikog broja partija koje su uložene kako bih dostigao željeni cilj. Sada mi sve to djeluje mnogo lakše, ali je i dalje dosta izazovno.

Koji je prvi tim za koji si zaigrao?

Prvo poluprofesionalno pojavljivanje je bilo u FCS3 (tadašnja balkanska liga). Igrao sam za tim Monitor.rs, gdje sam baš dosta toga naučio kako se ophoditi prema gejmingu i svemu što ide uz to.

Trenutno si u Crvenoj zvezdi. Kakav je osjećaj biti dio tima kojem je u planu da u skorije vrijeme zaigra ozbiljno i na međunarodnoj sceni?

Veoma je veliko zadovoljstvo igrati pod crveno-bijelim bojama za tako veliki klub. Čast mi je predstavljati Zvezdu, ne samo u Esports Balkan Ligi, već i u drugim međunarodnim ligama.

Prije par dana ste obezbijedili plasman u polufinale Esports Balkan Lige. Kakvo je raspoloženje u timu povodom predstojećeg meča protiv ekipe WiLD? Kakav ishod očekujete?

Raspoloženje nikada nije bilo bolje. Treninzi nam idu uspješno i nadamo se deklasiranju ekipe ’WiLD’ u polufinalu, rezultatom 3:0!

Mnogi spominju eventualnu reprizu finala iz prošle sezone protiv ekipe ASUS. Kako ti gledaš na to?

Uvijek je zadovoljstvo igrati protiv ekipe kakva je ’ASUS’. To za mene, na neki način, predstavlja isto što i fudbalski derbi između Partizana i Zvezde. Veoma se radujem tome ako budemo opet bili u finalu, te se nadam da ćemo pružiti žestoke partije!

Kakvi su tvoji planovi za nastavak karijere?

Za sada su planovi da se domognemo finala. Nakon toga je u planu da se što bolje spremimo za EU Masters i da tamo predstavimo region najbolje što možemo. Radićemo naporno i nadamo se da će se trud isplatiti!