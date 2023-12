Metacritic: Ovo su najbolje RPG igre u 2023. godini

Na sajtu Metacritic mogu se naći igre sa različitim utiscima, a ovoga puta se fokusiramo na RPG naslove koji su najbolje kritički ocijenjeni.

Video igre su odličan oblik zabave za bijeg od stvarnosti, a u okviru njih je teško pobijediti RPG kada je u pitanju distanciranje od realnosti. Igre fantazije i magije, naučno-fantastične avanture su mjesto gdje RPG žanr pokazuje svoje mišiće.

Iako su neke od igara na listi potpuno očekivane, na Metacriticu se može naći i nekoliko iznenađenja. Veliki dio igara sa liste su u velikoj mjeri bile zasjenjene stalnim objavama AAA igara.

Za mnoge su ove igre nišne, ali pravim fanovima RPG žanra su neki od ovih naslova bili najbolji iz dugoročnih franšiza.

Lista glasi:

Baldur's Gate 3 (Metacritic: 96)

Xenoblade Chronicles 3: Expansion Pass Wave 4 - Future Redeemed (Metacritic: 92)

Sea of Stars (Metacritic: 91)

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (Metacritic: 91)

Diablo 4 (Metacritic: 91)

Final Fantasy 16 (Metacritic: 87)

Star Ocean: The Second Story R (Metacritic: 87)

The Legend of Heroes: Trails to Azure (Metacritic: 87)

Starfield (Metacritic: 86)

Octopath Traveler 2 (Metacritic: 86)

