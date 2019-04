Najavljena ’Borderlands 3’ video-igra

Gejmerska kompanija ’Gearbox Software’ zvanično je potvrdila datum izlaska njihove najnovije video-igre – ’Borderlands 3’. Pored toga, otkrili su i mnogo zanimljivih detalja vazanih za samu video-igru, kao i trejler kojeg možete pogledati ispod članka.

’Gearsoft Software’ je već par puta objavljivao kratke trejlere vezane za ’Borderlands 3’, u kojima smo mogli vidjeti hrpu oružja i raznoraznih naprava koji ovu video-igru čine veoma zanimljivom. Oni su najavili preko milijardu različitih pušaka, od kojih će neke biti pokretne, tj. robotizovane, te će imati mogučnost samostalnog kretanja. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, nema sumnje da će ’Borderlands 3’ ostvariti veliki uticaj, te biti vrlo polularan među gejming publikom.

Ono što se još zna, jeste da će postojati standarda verzija u kojoj ćemo, kao bonus, imati mogućnost da izaberemo neke specijalne vrste oružja, kao što je, recimo, zlatno oružje. Takođe, potvrđene su i specijalne verzije, uključujući i Borderlands 3 Deluxe Edition, te’Borderlands 3 Super Deluxe Edition’ i ’Borderlands 3 Diamond Loot Chest Collector’s Edition’, te će svaka od njih imate neke svoje specijalne dogradnje.

Iz kompanije su najavili da će se zadaci unutar igre izvršavati pomoću već navedenog masivnog arsenala oružja i drugih naprava kojima ćete moći osujetiti protivnike od napada na galaksiju. Takođe, naglasili su da ovo neće biti klasična ’save the world’ sci-fi priča.

Bitno je i to da će biti mogućnost biranja između četiri lika s kojima ćete moći igrati. To su ’Moze’, ’Amara’, ’FL4K’ i ’Zane’, te će svaki od njih imati različite karakteristike, stil igre i more različitih vještina koje ćete moći iskoristiti. Pored toga, ’Gearsoft Software’ najavljuje i nove mape, a igrači će imati mogućnost istraživanja svijetova izvan planete ’Pandora’.

’Gearsoft Software’ je oblodanio i tačan datum izlaska ove video-igre, a to je 13. septembar ove godine. Biće dostupan na PS4, Xbox One, te na PC-, a imaćete priliku da ga nabavite preko Epic Games Store-a.