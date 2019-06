Najbolja prošlogodišnja igra za PS 4 dobija nastavak?

Prošle godine je nova igra serijala God of War osvojila nagradu za najbolju igru godine u izuzetno jakoj konkurenciji, i to potpuno zasluženo.

Santa Monica Studio pet godina je radio na igri koja je unijela velike promjene u serijal i ponovo osvojila igrače. Sada se, prema objavljenim oglasima za posao, čini da počinje izrada nove igre iako zvanično ništa nije potvrđeno.

God of War je u prvih nedjelju dana nakon izlaska 20. aprila prodata u više od pet miliona primjeraka, što je još impresivnije kada uzmemo u obzir da se radi o ekskluzivi za PlayStation 4. Pitanje je kakvi bi prodajni rezultati bili da je igra dostupna za Xbox One, PC i Nintendo Switch.

U posljednjoj igri serijala promijenjeno je tematsko okruženje iz grčke u nordijsku mitologiju. Kratos je postao ozbiljniji i promišljeniji nakon što se godinama praktično samo osvećivao bogovima i svima onima koji su mu se našli na putu. Postao je i otac, a kroz priču ga prati i sin Atreus. I više od godinu dana nakon izlaska na Metacritic agregatoru ima ocjenu 94 od maksimalnih 100. To znači da ga nijedan relevantan izvor na svijetu nije ocijenio manjom ocjenom od devet od mogućih 10. To je obično dovoljan indikator da se radi o fenomenalnoj igri koju bi trebalo da zaigraju svi vlasnici PlayStation 4 konzola.

Na zvaničnim stranicama Santa Monica Studija objavljeni su oglasi za posao koji daju naslutiti da ćemo dobiti i novu igru God of War. Među brojnim oglasima za najrazličitije pozicije poput dizajnera nicoa, dizajnera borbi i animacija, jedan od preduslova je i poznavanje God of Wara: "Kandidat mora poznavati God of War (2018) i razgovarati o sistemu borbe, mehanikama i protivnicima."

Već godinu dana obožavaoci traže bilo kakve naznake da nam stiže i nastavak God of Wara, a čini se da bi ovi oglasi mogli biti upravo to. Do tada, moći ćemo uživati u dokumentarnoj seriji God of War: Raising Kratos o pet godina izrade igre God of War koja će izlaziti na PlayStation YouTube kanalu.

