Need for Speed Heat uskoro stiže, pogledajte trejler

Need for Speed Heat igra je ozvaničena, a EA i Ghost Games su objavili trejler za ovu arkadnu trkačku igru u otvorenom svijetu.

U igri će biti moguće prilagođavanje i trkanje kroz izmišljene ulice Palm City-ja.

Tokom dana je moguće učestvovati u trkama koje će donositi novac, dok uveče igračima predstoji borba za reputaciju.

Policajci će u Need for Speed Heat za igračevim petama biti tokom dana, dok će noću prijetnja dolaziti od strane odmetničkih policijskih snaga.

Heat će biti ispunjen brojnim opcijama prilagođavanja sadržaja, gdje će igrač moći da provede sate u garaži, radeći na svom ljubimcu. EA nije objavio kompletnu listu automobila koji će biti dostupni u Need for Speed Heat, ali se očekuje veliki broj, koji će dodatno biti proširen preko budućih DLC-ova, prenosi "Benchmark.rs".

Need for Speed Heat stiže 8. novembra na PC, PlayStation 4 i Xbox One, a već se zna da će igra posjedovati mikrotransakcije i lootbox sistem.