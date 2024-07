Nemanja "nexa" Isaković pronašao novu ekipu

​Bivši igrač G2 tima, Nemanja "nexa" Isaković, nastaviće svoju karijeru u BLEED Counter-Strike 2 sastavu. Klub je zvanično potvrdio ovu informaciju putem svojih naloga na društvenim mrežama.

Nexa je zamijenio Josefa "faveN" Baumana, kojeg je klub stavio na klupu. Nijemac je predstavljao BLEED od decembra prošle godine.

Dvedesetsedmogodišnjak pridružio se G2 u novembru prošle godine, a 17. juna je bio stavljen na klupu.

G2 je umjesto njega doveo Maria "malbsMd" Samajoa iz M80. Prije toga, Isaković je igrao za OG.

Podsjetimo, u maju ove godine singapurski klub je najavio dvostruku zamjenu u svom sastavu: Tim "nawwk" Jonason i Joakim "jkaem" Mirbostad su dodati u početnu petorku. Tim je tada osvojio drugo mjesto na MESA Nomadic Masters Spring 2024 turniru u Mongoliji, prenosi "Telegraf".

The King Has Landed! Introducing the one and only @G2Nexa to our CS2 roster! pic.twitter.com/EP7ZuOyTcm