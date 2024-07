Nova klasa u "Diablu 4" ima duboku poveznicu s duhovnim svijetom (VIDEO)

​Blizzard je demonstrirao što možemo očekivati od nove klase "Diabla 4", zvane Spiritborn, koja nam stiže u sklopu nadolazeće ekspanzije "Vessel of Hatred".

Prva ekspanzija za "Diablo 4", zvana "Vessel of Hatred", donijet će nam jednu novu klasu koju do sada još nismo vidjeli u "Diablo" serijalu. Biće to Spiritborn, ratnik koji ima duboku poveznicu s duhovnim svijetom te koristi moć prizivanja duhova gorile, orla, jaguara i gusjenice.

Spiritborn se u borbi specijalizuje za bliske napade, agilan je i koristi se gotovo akrobatskim potezima, može blokirati ili izbjeći napade, a sposoban je i apsorbovati napad te ga vratiti protivniku.

Ova će klasa dobiti i svoj zadatak koji se veže za misteriozna ubistva u Kehjistanu, a biće dostupan od 15. nivoa. Dakako, Spiritborn će biti ekskluzivan za nadolazeću ekspanziju te se neće moći nabaviti odvojeno.

"Vessel of Hatred" dodatak postaće dostupan od 8.10. ove godine, prenosi "HCL".

