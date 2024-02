Odgođen novi akcioni RPG "No Rest for the Wicked"

Iako je njegova "Early Access" verzija trebala izaći već tokom prvog kvartala ove godine, akciona RPG igra "No Rest for the Wicked", koju nam sprema ekipa iz Moon Studiosa (inače poznatog po fantastičnim "Ori" igrama) ipak će malo kasniti te ju nećemo vidjeti prije kraja proljeća.

Vijest o odgodi spomenute igre, čiju smo najavu vidjeli tokom prošlogodišnjeg "The Game Awardsa", stigla nam je u sklopu novog finansijskog izvještaja kompanije "Take-Two Interactive", pod čijim se okrijem nalazi i izdavačka kuća Private Division koja je inače zadužena za izdavanje igre "No Rest for the Wicked".

Prema tom izvještaju, dolazak "Early Access" verzije spomenute igre je odgođen za drugi kvartal ove kalendarske godine, a razlog odgode leži u dodatnom vremenu koje je Moon Studiosu potrebno za razvoj i poliranje igre.

Ovom prilikom nije precizirano kada bi "No Rest for the Wicked" trebao stići na Stim, a samim time nije poznato ni kada ćemo vidjeti njegovu punu verziju, koja će inače biti dostupna i za PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Ali, ono što još od ranije poznato i tu nije došlo do nekih izmjena, jeste to da Moon Studios za 1. mart sprema posebnu digitalnu prezentaciju tokom koje će nam otkriti dodatne detalje o samoj igri, prenosi "GoodGame".

