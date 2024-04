Otkriven datum izlaska "World of Warcraft: Cataclysm Classic" video igre (VIDEO)

​Blizzard je objavio da će nadolazeći ažuriranje za "World of Warcraft: Classic" vratiti "Cataclysm", prije nego što će zvanično biti lansirana 20. maja.

"Classic" će se malo zagrijati već 30. aprila sa tzv. pre-patch događajem. Pre-patch za "Cataclysm" u prošlosti je bio prilično velika promjena. Stigli su Vorgeni i Gobili, a oslobođen je bio Detving, koji je istovremeno svojim gnijevom donio ogromne promjene na mapi, te Azerot više nikada nije bio isti.

Puna ekspanzija 20. maja će uključiti sedam novih zona, devet novih dungeona, tri nova raid dungeona kao i Archeology. Flight je stigao u Kalimdor i Eastern Kingdoms. Razni patchevi će sadržavati dalja ažuriranja, počevši sa "Rise of the Zandalari" u julu, "Rage of the Firelands" u oktobru i "Hour of Twilight" koji će se pojaviti u januaru 2025. godine.

Kao i sa svim prethodnim "Classic" ekspanzijama, tako ćemo i sada dobiti "Cataclysm" kakav je bio kada je prvi put izdat 2010. godine, sa vrlo malo izuzetaka. Kada je "Classic" prvi put izdat, Blizzardov cilj je bio da igračima pruži priliku da dožive "World of Warcraft" onakav kakav je bio kada je prvi put lansiran, umjesto da budu prisiljeni da se okupljaju na privatnim serverima koje vode igrači.

"World of Warcraft: Classic" je dostupan svima sa World of Warcraft pretplatom. Trenutno, glavni serveri "Classica" su u posljednjim danima ekspanzije "Wrath of the Lich King", sa svim raidovima i dungeonima iz tog vremena dostupnim, uključujući Icecrown Citadel, prenosi "b92".

Experience your favorite Cataclysm moments faster than ever before! Pre-Patch – April 30 Launch – May 20 Rise of the Zandalari – July 2024 Rage of the Firelands – October 2024

Hour of Twilight – January 2025 Stand in the fire: https://t.co/ERuEh0ItOr pic.twitter.com/eYfkAtq47E