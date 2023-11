Otkriveni novi detalji vezani za "Assassin’s Creed: Codename Red" igru

​Samo nekoliko dana, nakon što je poznati insajder Tom Henderson otkrio, (ili bolje rečeno potvrdio) ranije glasine o muškom igrivom liku u "Assassin’s Creed: Codename Red", stiže nam nova doza neslužbenih informacija koje nam donosi najpouzdaniji "Assassin’s Creed" insajder i liker j0nathan, a koje se tiču same igre i njenih gejmplej elemenata.

Naime, j0nathan u svom novom videu tvrdi kako će "Assassin’s Creed: Codename Red" imati znatno manje markera na prilično velikoj mapi, koja će biti veća od one iz "Valhalle" ali manja od one iz "Odysseya", a to znači da će igra igrač konstantno tjerati na istraživanje mape umjesto da ih vodi za ruku od jednog objektiva, zadatka ili stvarčice do drugog. Za kretanje po mapi i višim lokacijama, glavni protagonisti će, kako tvrdi j0nathan, koristiti kuku za hvatanje sličnu onoj iz igara kao što su "Sekiro" i "Ghost of Tsushima". Takođe, likovi će moći ležati i puzati kroz travu, a jedan od ključnih gejmplej elemenata svakako će biti "stelt", pa ćemo tako moći koristiti tamu i mračne lokacije kako bismo se skrivali u sjenkama.

Kako saznajemo, nova igra će donijeti i novitete na polju vještačke inteligencije NPC-jeva u igri, tako da će se oni sada znatno aktivnije braniti nego u ranijim igrama. Takođe, tokom igre ćemo moći angažovati određene neprijatelje koji će za nas obavljati špijunske i izviđačke zadatke.

Kada su u pitanju glavni protagonisti i njihove napadačke sposobnosti, Naoi će poput svakog ninje koristiti kunai, šurikene, dimne bombe i zvona, te će u borbi biti znatno agilnija od muškog protagoniste, samuraja Jasukea, koji će, kao što je u istoriji i opisan, biti izuzetno snažan te će se služiti i sumo zahvatima.

Za kraj, j0nathan navodi kako će "Assassin’s Creed: Codename Red" izgledati mnogo bolje od dosadašnjih igara iz serijala, ali trenutno nije poznato u kojoj mjeri će se vizualno razlikovati od dosadašnjih igara. Ipak, s obzirom na to da postoje određene indicije da na službeno razotkrivanje i konkretnije detalje nećemo morati čekati predugo, odgovore na neka od pitanja mogli bismo dobiti najranije već na ovogodišnjem "The Game Awwards 2023" događaju.

"Assassin’s Creed: Codename Red" je trenutno u razvoju za PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC, a navodno bi se u prodaji trebao pojaviti krajem iduće godine.

