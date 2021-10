PGL Major: Astralis pred eliminacijom

Počela je druga runda i to sa još jednim velikim iznenađenjem u kojem je Astralis ponovo glavni akter. Najuspješnija ekipa u istoriji CS:GO-a je izgubila od Entropiq-a sa 16-5, zbog čega se sa dva uzastopna poraza nalaze pred eliminacijom.

Nakon što ih je prvom duelu iznenadio Copenhagen Flames, očekivali smo da će se Astralis probuditi u narednom meču. Ipak, ruska ekipa je i te kako bila spremna za sve što su im Danci priredili, zbog čega je uslijedio još jedan hladan tuš za šampione.

Iako su do sada izgledali potpuno izgubljeno, kao sjenka nekadašnje ekipe, ne smijemo ih otpisati. Njima su neophodne tri uzastopne pobjede, što ne djeluje kao lagan posao, ali ako neko ima kvalitet da se vrati, to su sigurno oni.

Istovremeno su svoj duel igrali Team Spirit i GODSENT. Ruska ekipa je uspjela da se povrati nakon poraza od Faze Clana i da izbjegne neugodnih 0-2, što je nešto što ne možemo reći za TACO-a i njegove momke. Nisam očekivao da će tako loše startovati, ali se sada kao i Astralis nalaze pred eliminacijom.

U toku je meč između PaiN-a i Renegades-a, kao i duel Sharksa i TYLOO-a, prenosi Telegraf.

So, @AstralisCS is 0-2 after two Series