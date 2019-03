Ljudi iz Sonya odlučili su 8. mart Međunarodni dan žena proslaviti odličnom novom temom za PlayStation 4 konzolu.

Temu je dizajnirala umjetnica Choro Choi iz Guerilla Gamesa, a na njoj su ilustrirane mnoge heroine iz popularnih igara: Aloy (Horizon: Zero Dawn), Chloe (Uncharted: The Lost Legacy), Ellie (The Last of Us), Sackgirl (LittleBigPlanet) i mnoge druge čije otkrivanje ostavljamo vama.

Tema je besplatna i biće dostupna tokom današnjeg dana u svim regijama, prenio je noob.ba.