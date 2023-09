Poznata lista igara koje od sutra donosi "Xbox Game Pass Core"

Od četvrtka (14. septembar) će Xbox Live Gold službeno postati "Xbox Game Pass Core", a pretplatnici će osim pristupa mrežnom multiplejeru dobiti početni katalog od 36 igara.

Osnovna pretplatnička usluga za Xbox konzole od sutra se više neće zvati "Xbox Live Gold" kao zadnje dvije decenije.

Umjesto toga stiže "Xbox Game Pass Core". I dalje ta pretplata donosi mogućnost igranja mrežnog multiplejera na "Xbox One" i "Series" konzolama, samo više neće donositi igre svakog mjeseca nego će pretplatnici dobiti pristup većem katalogu igara.

Sad je objavljeno da će početni katalog uključivati sveukupno 36 igara, malo više nego je u početku bilo obećano.

Uglavnom su to igre "Xbox" produkcije, ali ima i nekih indi uspješnih naslova. Katalog igara bi se trebao ažurirati 2-3 puta godišnje, ali to ne znači nužno da će se povećavati broj igara u ponudi - neke će vjerovatno izaći iz rotacije te će ih zamijeniti druge igre, prenosi "Hcl".

U bilo kojem slučaju, evo liste naslova koji će od 14. septembra biti uključeni u "Xbox Game Pass Core" pretplatu:

- Among Us

- Astroneer

- Celeste

- Dead Cells

- Descenders

- Dishonored 2

- DOOM Eternal

- Fable Anniversary

- Fallout 4

- Fallout 76

- Firewatch

- Forza Horizon 4

- Gang Beasts

- Gears 5

- Golf with your Friends

- Grounded

- Halo 5: Guardians

- Halo Wars 2

- Hellblade: Senua’s Sacrifice

- Human Fall Flat

- INSIDE

- LIMBO

- Ori & the Will of the Wisps

- Overcooked! 2

- Payday 2

- Powerwash Simulator

- Psychonauts 2

- Slay the Spire

- Spiritfarer: Farewell Edition

- Stardew Valley

- State of Decay 2

- Superliminal

- The Elder Scrolls Online

- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

- Unpacking

- Vampire Survivors