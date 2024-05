Poznate grupe za međunarodni Counter-Strike turnir u Beogradu

​Fissure je zvanično otkrio grupe za internacionalni CS2 turnir BetBoom Dacha Belgrade 2024, koji će se održati uživo u Beogradu, od 14. do 19. maja. Ukupno osam ekipa će se boriti za nagradni fond od pola miliona dolara.

Timovi su podijeljeni u dvije grupe.

Po dva tima iz obje grupe će se plasirati za plejof, tačnije polufinale. Svi mečevi će se igrati u BO3 formatu, dok će veliko finale biti BO5.

Prema najnovijoj objavi organizacije, Cloud9 je odlučio da se povuče sa turnira. Za sada nam nije poznato koja ekipa će doći na njihovo mjesto u grupi A.

MOUZ

Virtus.pro

Team Falcons

TBA

Team Spirit

HEROIC

MIBR

Aurora

Catch the bands of the upcoming BB Dacha By the way, only 10 days left to wait pic.twitter.com/KDajFodB4B